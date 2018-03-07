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'ya 5 maç ceza

, ’ya M.Ekici’ye yaptığı şiddetli hareketten dolayı 5 maçın yanı sıra 22 bin TL de para cezası verdi. Trabzon önünde oynamayan Quaresma; Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanya ve Göztepe maçlarında da forma giyemeyecek

Quaresmaya 5 maç ceza
Beşiktaş' a kötü haber. Fenerbahçe ile oynanan maçında kırmızı kart gören ve Mehmet Ekici'ye yönelik şiddetli hareket nedeniyle 'ya sevkedilen Quaresma'ya 5 maç men ve 22 bin TL para cezası verildi. dün Portekizli yıldız için karar vermek üzere toplandı.

​PFDK KARARINI 2 SAATTE VERDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yaptığı 2 saatlik toplantı sonunda Quaresma'nın ihraç öncesi ve sonrası rakip takım oyuncusu M.Ekici'ye yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza verilmesini kararlaştırdı.

GÖZTEPE MAÇIYLA BİTECEK
Bu gelişmenin ardından Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe maçlarında takımındaki yerini alamayacak. Portekizli ayrıca Trabzonspor ile oynanan maçta da forma giymemişti.

YÖNETİM TAHKİM'E GİDECEK
Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada Quaresma verile cezanın mağduriyet yarattığı ve Tahkim Kurulu'na gidileceği açıklandı. TFF ayrıca maçı nedeniyle de PFDK'ya sevk etti.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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