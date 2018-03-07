Quaresma'ya 5 maç ceza
PFDK, Quaresma’ya M.Ekici’ye yaptığı şiddetli hareketten dolayı 5 maçın yanı sıra 22 bin TL de para cezası verdi. Trabzon önünde oynamayan Quaresma; Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanya ve Göztepe maçlarında da forma giyemeyecek
PFDK KARARINI 2 SAATTE VERDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yaptığı 2 saatlik toplantı sonunda Quaresma'nın ihraç öncesi ve sonrası rakip takım oyuncusu M.Ekici'ye yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza verilmesini kararlaştırdı.
GÖZTEPE MAÇIYLA BİTECEK
Bu gelişmenin ardından Quaresma Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe maçlarında takımındaki yerini alamayacak. Portekizli ayrıca Trabzonspor ile oynanan maçta da forma giymemişti.
YÖNETİM TAHKİM'E GİDECEK
Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada Quaresma verile cezanın mağduriyet yarattığı ve Tahkim Kurulu'na gidileceği açıklandı. TFF ayrıca Beşiktaş'ı Trabzonspor maçı nedeniyle de PFDK'ya sevk etti.
Etiketler: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu , Türkiye Kupası , mehmet ekici , PFDK , Tahkim Kurulu , Beşiktaş , Trabzonspor , Fenerbahçe , Quaresma
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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