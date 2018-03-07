Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın Karabük'ü 7-0 yendiği karşılaşmanın ardından Fransa'da beIN Sports'un konuğu olurken programın perde arkası da ortaya çıktı.
Bafetimbi Gomis'den Fenerbahçe hakkında bomba açıklama
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in Fransız beIN Sports'a verdiği röportajın detayları ortaya çıktı.
Etiketler: Bafetimbi Gomis , İstanbul , Galatasaray , Fenerbahçe
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