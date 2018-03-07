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'den hakkında bomba açıklama

'ın Fransız golcüsü 'in Fransız beIN Sports'a verdiği röportajın detayları ortaya çıktı.

, 'ın Karabük'ü 7-0 yendiği karşılaşmanın ardından Fransa'da beIN Sports'un konuğu olurken programın perde arkası da ortaya çıktı.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 11:00
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