Ünlü basketbolcu da restoran işine girdi

Türkiye basketbolunun önemli isimlerinden ve bir dönem milli takım formasını da terleten Kerem Gönlüm de restoran işine girdi.

İlerleyen yaşına rağmen parkelere veda etmeyen Gönlüm; İstinye'de Baskqet isimli steakhouse konseptli bir mekan açtı.

Açılışta milli basketbolcuyu eski arkadaşları ve şu anda formasını giydiği Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün oyuncuları da yalnız bırakmadı.