Fener'e ağır fatura

F.Bahçe bu yıl da Şampiyonlar Ligi’ne gidemezse son 10 yılı boş geçmiş olacak. Toplam kayıp ise yaklaşık 300 milyon Euro’yu bulacak. Sarı-Lacivertliler bu para ile 1.2 milyar TL’lik borcunu kapatabilirdi
Pazar gecesi sahasında Akhisarspor önünde şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora soktuğu gibi Devler Ligi'ni de riske attı. Son olarak 2008/09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'de boy gösteren Fenerbahçe tam 9 sezondur ŞampiyonlarLigi müziğine hasret kaldı! Eğer bu sezon da ŞampiyonlarLigi vizesi alınamazsa özlem 10 yıla çıkacak. Ortaya çıkan mali kayıp ise korkunç bir boyut alacak.
YILLIK ORTALAMA 30 MİLYON EURO! Ayak bastı ücreti, yayın geliri, tribün ve puan gelirleri yıllık ortalama 30 milyonEuro'dan hesaplandığında 10 yıllık kayıp 300 milyonEuro (1.4 milyar TL) olacak. Fenerbahçe'nin kongrede en son açıklanan toplam borcu ise yaklaşık 1.2 milyar TL.
1.2 MİLYAR TL'LİK BORÇ ÇOKTAN KAPANMIŞTI Fenerbahçe bu parayı kasasına koymuş olsaydı tüm borcunu kapatabileceği gibi kasasında da ekstradan 200 milyon TL olacaktı. Fenerbahçe, ŞampiyonlarLigi gelirinden daha fazla mahrum kalmamak için kalan haftalarda ekstra performans göstermek zorunda.
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