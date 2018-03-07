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-Akhisar maçını böyle değerlendirdi

Sabah'ın duayen yazarlarından , son hafta oynanan maçları değerlendirdi. Uluç şampiyonluk yarışına dair görüşlerini belirtirken yarışın içindeki tüm takımların kötü futbol sergilediğini söyledi.

İşte Uluç'un o yazısı...

BİR MAÇLARI, BİR MAÇLARINA UYMUYOR
HINCAL ULUÇ: Şampiyonluk yarışında fazla değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum, hâlâ ve hâlâ... Bir maçları bir maçlarına uymuyor takımların. -Akhisar diyoruz. Akhisar, yenmeyi hak etti mi, yoksa yenilmeyi mi hak etti?

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 14:24
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