Sabah'ın duayen yazarlarından Hıncal Uluç, son hafta oynanan maçları değerlendirdi. Uluç şampiyonluk yarışına dair görüşlerini belirtirken yarışın içindeki tüm takımların kötü futbol sergilediğini söyledi.

İşte Uluç'un o yazısı...

BİR MAÇLARI, BİR MAÇLARINA UYMUYOR

HINCAL ULUÇ: Şampiyonluk yarışında fazla değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum, hâlâ ve hâlâ... Bir maçları bir maçlarına uymuyor takımların. Fenerbahçe-Akhisar diyoruz. Akhisar, yenmeyi hak etti mi, yoksa yenilmeyi mi hak etti?