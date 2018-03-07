PSG'nin yıldızı Dani Alves, 30 yaşında hayatını kaybeden Fiorentina kaptanı Astori için, "Astori'nin ölümü nedeniyle üzgün değiliz çünkü onu çok tanımıyorduk. Bu kaotik dünyada yapması gerekeni yaptı ve şimdi daha iyi bir dünyada. Bu dünyada çocuklar her gün açlıktan ölüyor. Önemli olan onlar" demecini vermişti...
Dünya Alves'in bu hareketini konuşuyor
İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın kaptanlığını yapan ve hafta sonu otel odasında ölü bulunan Davide Astori'nin ölümü hakkında açıklamalarıyla gündeme gelen Dani Alves, sosyal medyanın diline düştü.
Etiketler: dani alves , Real Madrid , PSG , Fiorentina , Davide Astori
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.