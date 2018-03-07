Dünya Alves'in bu hareketini konuşuyor

PSG'nin yıldızı Dani Alves, 30 yaşında hayatını kaybeden Fiorentina kaptanı Astori için, "Astori'nin ölümü nedeniyle üzgün değiliz çünkü onu çok tanımıyorduk. Bu kaotik dünyada yapması gerekeni yaptı ve şimdi daha iyi bir dünyada. Bu dünyada çocuklar her gün açlıktan ölüyor. Önemli olan onlar" demecini vermişti...