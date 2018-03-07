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Dünya Alves'in bu hareketini konuşuyor

İtalya Serie A takımlarından 'nın kaptanlığını yapan ve hafta sonu otel odasında ölü bulunan 'nin ölümü hakkında açıklamalarıyla gündeme gelen , sosyal medyanın diline düştü.

'nin yıldızı , 30 yaşında hayatını kaybeden kaptanı Astori için, "Astori'nin ölümü nedeniyle üzgün değiliz çünkü onu çok tanımıyorduk. Bu kaotik dünyada yapması gerekeni yaptı ve şimdi daha iyi bir dünyada. Bu dünyada çocuklar her gün açlıktan ölüyor. Önemli olan onlar" demecini vermişti...

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 14:51
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