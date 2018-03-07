;
Yol Durumu
  1. Bafetimbi Gomis için rekor teklif
  2. Kalplerimiz Mehmetçik'le atıyor

Dev derbi kadınlara ücretsiz!

Sarı Lacivertli kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle voleybol takımlarının ile oynayacağı mücadeleyi kadın sporseverlerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Kulübü, erkek ve voleybol takımlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynayacağı maçlara kadın sporseverlerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 8 Mart'ta kadın takımının Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde saat 16.00'da Bursa Büyükşehir Belediyespor, erkek takımının ise Efeler Ligi'ne saat 19.00'da HDI Sigorta ile karşılaşacağı hatırlatıldı.

Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak her iki maçı da kadınların ücretsiz bir şekilde izleyebileceği kaydedildi.

Etiketler: ,
  • 07 Mart 2018, Çarşamba 16:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar