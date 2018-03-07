Dev derbi kadınlara ücretsiz!

Fenerbahçe Kulübü, erkek ve voleybol takımlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynayacağı maçlara kadın sporseverlerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 8 Mart'ta kadın takımının Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde saat 16.00'da Bursa Büyükşehir Belediyespor, erkek takımının ise Efeler Ligi'ne saat 19.00'da Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacağı hatırlatıldı.

Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak her iki maçı da kadınların ücretsiz bir şekilde izleyebileceği kaydedildi.