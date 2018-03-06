Tam takım dram

Küme düşen Kayseri Erciyesspor’un dramı, spor dünyasını sarstı. Takımın otel parası olmadığı için gece yola çıktığı ve 10 saatlik Diyarbakır yolculuğunun ardından otobüste maç saatini beklediği ortaya çıktı
Tarihi başarılarla dolu KayseriErciyesspor, büyük bir yıkım yaşadı. Öncekigün Diyarbekirspor'a 10-1 yenilerek amatörkümeye düşen takım, Diyarbakır'da oynanamaçtan sonra gözyaşlarını tutamadı. Maddive manevi anlamda kaderiyle baş başa kalanKayseri Erciyesspor'un dramı ise spordünyasını şaşkına uğrattı. Sporcuların, maçöncesinde otelde kalacak paraları olmadığı içinKayseri'den gece yola çıktıkları ve 10 saatlikDiyarbakır yolculuğunun ardından otobüsüniçinde maç saatini bekledikleri ortaya çıktı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR Sabah saatlerinde maçın yapıldığı tesise giden Diyarbekirspor yöneticileri otobüste bekleyen rakip takım kafilesini görünce kendilerine bir ihtiyaçları olup olmadığı sorduğu ve kafileyi kahvaltıya götürdükleri saptandı. Dinlenemeden sahaya çıkan ve kendileri açısından prestij mücadelesi olan maçı kaybeden Kayseri Erciyesspor'lu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile gözyaşlarına hakim olamadı. Maçtan önce rakip futbolcuları kahvaltıda ağırlayan Diyarbekirspor, maçtan sonra da ağlayan futbolcuları teselli ettikten sonra kentten uğurladı.
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