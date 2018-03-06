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Tam takım dram

Küme düşen ’un dramı, spor dünyasını sarstı. Takımın otel parası olmadığı için gece yola çıktığı ve 10 saatlik Diyarbakır yolculuğunun ardından otobüste maç saatini beklediği ortaya çıktı

Tam takım dram
Tarihi başarılarla dolu Kayseri Erciyesspor, büyük bir yıkım yaşadı. Önceki gün Diyarbekirspor'a 10-1 yenilerek amatör kümeye düşen takım, Diyarbakır'da oynana maçtan sonra gözyaşlarını tutamadı. Maddi ve manevi anlamda kaderiyle baş başa kalan Kayseri Erciyesspor'un dramı ise spor dünyasını şaşkına uğrattı. Sporcuların, maç öncesinde otelde kalacak paraları olmadığı için Kayseri'den gece yola çıktıkları ve 10 saatlik Diyarbakır yolculuğunun ardından otobüsün içinde maç saatini bekledikleri ortaya çıktı.


GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Sabah saatlerinde maçın yapıldığı tesise giden Diyarbekirspor yöneticileri otobüste bekleyen rakip takım kafilesini görünce kendilerine bir ihtiyaçları olup olmadığı sorduğu ve kafileyi kahvaltıya götürdükleri saptandı. Dinlenemeden sahaya çıkan ve kendileri açısından prestij mücadelesi olan maçı kaybeden Kayseri Erciyesspor'lu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile gözyaşlarına hakim olamadı. Maçtan önce rakip futbolcuları kahvaltıda ağırlayan Diyarbekirspor, maçtan sonra da ağlayan futbolcuları teselli ettikten sonra kentten uğurladı.
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