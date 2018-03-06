Boş bıraktık cezayı kestiler
Trabzonspor Teknik Direktörü, “Karşımızdaki takım son yılların en iyi takımlarından biri. Boş bırakırsınız, böyle cezayı yersiniz” diye konuştu...
KALEMİZDE BASİT GOL GÖRDÜK
Çalımbay, "2. yarıda oyuncu değişikliği yaparken giren arkadaşların katkısıyla maçı kazanalım diye düşündük. Sonra faul beklediğimiz bir anda basit bir gol yedik. Sonra Beşiktaş da iyi işler yaptı" dedi.
GOL YOLLARINDA SIKINTI VAR
Deneyimli çalıştırıcı, "Gol sıkıntımız var. Evimizde 4 maçta 1 gol attık, onu da Deplasmanlarda 4 gol attık, 3'ünü Burak atmış. Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada da aynı şeyi yaşadık" diye konuştu.
BU TAKIMI BEN KURMADIM
Çalımbay, "Takıma geldiğimizde belli bir şey gördük. Aldığımız takımı da ilk yarının sonuna kadar iyi bir yere getirdik. Bu takımı ben kurmadım ama bu mazeret değil" dedi.
Etiketler: Beşiktaş , Trabzonspor
- 06 Mart 2018, Salı
- Gazete
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