Spor Toto Süper Lig'de 3 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'in görevine son verildi. Sezonun ilk yarısını ateş hattında tamamlayan Konyaspor, devre arasında yaptığı Eto'o, Jahovic, Orkan Çınar gibi transferler yaparak kadrosunu güçlendirdi.
Ancak son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik adam Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
SERGEN YALÇIN İSMİ GÜNDEMDE Ligde geçen 24 haftanın ardından topladığı 21 puanla 16. sırada yer alan Yeşil Beyazlılar'da yönetim Safet Susic ve Sergen Yalçın'dan birini takımın başına getirmek istiyor. Konyaspor'da Sergen Yalçın'ın ilk isim olarak düşünüldüğü öğrenildi.
BAYDAR AÇIKLADI Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından yönetim kurulunun olağanüstü toplandığını aktaran Baydar, "Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Hocamıza bu kararı tebliğ edeceğiz. Bugünden itibaren teknik direktör arayışlarına başlayacağız. Ümit ediyorum ki en kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacaktır. Mehmet Özdilek hocamıza kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." diye konuştu.
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