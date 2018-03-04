Seleznov'dan skandal hareket
Yoğun yağmur altında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçının seremonisinde tüm futbolcular montlarını çocuklara giydirdi. Seleznov hariç...
TRİBÜNLER DOLMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta tribünlerin yarısını doldurabildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde 25 bine yakın sarı-lacivertli taraftar yer aldı. Ege temsilcisinin 150 kadar taraftarı da kendileri için ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi. Karşılaşmadan önce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapıldı.
OKAN BURUK TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMADI
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçta cezası nedeniyle kulübede yer alamadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan Buruk, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bıraktı. Okan Buruk'un yerine Teleset Mobilya Akhisarspor'un başında sahaya yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu çıktı.
Etiketler: süper lig , Fenerbahçe , Teleset Mobilya Akhisarspor
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