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Seleznov'dan skandal hareket

Yoğun yağmur altında oynanan - Akhisarspor maçının seremonisinde tüm futbolcular montlarını çocuklara giydirdi. Seleznov hariç...

Seleznovdan skandal hareket
'in 24. haftasında oynanan - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti. Seremonide yoğun yağmur altında çocukların ıslanmaması için tüm futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Yevgen Seleznov'un vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Çek futbolcunun bu hareketi tepkiye neden oldu.



TRİBÜNLER DOLMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta tribünlerin yarısını doldurabildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde 25 bine yakın sarı-lacivertli taraftar yer aldı. Ege temsilcisinin 150 kadar taraftarı da kendileri için ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi. Karşılaşmadan önce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapıldı.

OKAN BURUK TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMADI
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçta cezası nedeniyle kulübede yer alamadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan Buruk, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bıraktı. Okan Buruk'un yerine Teleset Mobilya Akhisarspor'un başında sahaya yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu çıktı.
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  • 04 Mart 2018, Pazar 20:04
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