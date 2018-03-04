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: Bir tek ...

 - Akhisar maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen: Bir tek Galatasaray...
'in 24. haftasında ile TM Akhisar karşı karşıya geldi. TM Akhisar, 'de ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Fotomaç yazarı , mücadelenin ilk devresini yorumladı.

İşte Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri:

Akhisar korkmadan oynadı. Fenerbahçe'de ilk yarının en iyisi Hasan Ali. Şu anda şampiyonluk yarışında bir tek taraftarını sahiplenmiş olarak görüyorum. Fenerbahçe'de bu maçın mazereti olmaz. Sanıyorum Aykut Hoca ikinci devrede sevmediği ama Fenerbahçe taraftarının sevdiği oyun tarzına dönecek.
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  • 04 Mart 2018, Pazar 20:22
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