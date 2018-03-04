Rıdvan Dilmen: Bir tek Galatasaray...

; 20 / 10 17 / 8 16 / 4 7 / 1 17 / 7 15 / 7 12 / 4 22 / 14 5 / 0 10 / 7 22 / 11 14 / 7 12 / 4 19 / 9 9 / 2 14 / 7 13 / 5 7 / 2 12 / 3 16 / 6 16 / 9 11 / 8 13 / 2 12 / 4 21 / 10 18 / 7 13 / 6 10 / 4 15 / 5 12 / 3 6 / 0 13 / 5 18 / 7 11 / 9 9 / 3 10 / 5 21 / 11 14 / 5 15 / 5 11 / 4 22 / 12 19 / 9 13 / 5 18 / 6 7 / 0 10 / 4 16 / 4 14 / 4 9 / 1 14 / 4 19 / 8 14 / 6 20 / 7 15 / 5 16 / 5 20 / 10 16 / 9 20 / 13 17 / 8 12 / 5 14 / 5 16 / 4 11 / 8 22 / 10 10 / 8 14 / 7 10 / 8 15 / 9 9 / 5 12 / 5 19 / 9 13 / 7 11 / 4 14 / 7 11 / 8 13 / 2 17 / 5 12 / 5 14 / 7 9 / 1 12 / 7 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile TM Akhisar karşı karşıya geldi. TM Akhisar, Kadıköy'de ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, mücadelenin ilk devresini yorumladı. İşte Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri: Akhisar korkmadan oynadı. Fenerbahçe'de ilk yarının en iyisi Hasan Ali. Şu anda şampiyonluk yarışında bir tek Galatasaray taraftarını sahiplenmiş olarak görüyorum. Fenerbahçe'de bu maçın mazereti olmaz. Sanıyorum Aykut Hoca ikinci devrede sevmediği ama Fenerbahçe taraftarının sevdiği oyun tarzına dönecek. 04 Mart 2018, Pazar 20:22
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