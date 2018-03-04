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'de şehitleri unutulmadı

ile Akhisarspor arasında oynanacak olan maç öncesinde ’de şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunuldu.



'in 24. haftasında oynanacak olan -Akhisarspor maçı öncesinde 'deki şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'ndan önce gerçekleştirilen saygı duruşunda tribünlerden de 'Vatan sana canım feda' tezahüratlarında bulunuldu.
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  • 04 Mart 2018, Pazar 19:32
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