Erdoğan’dan şampiyon sporcuya kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Esra Bayrak'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Bayrak'a tebrik telgrafı gönderdi.
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