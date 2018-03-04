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Erdoğan’dan şampiyon sporcuya kutlama

Erdoğan, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Bayrak'ı kutladı

Erdoğan’dan şampiyon sporcuya kutlama

, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Esra Bayrak'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Bayrak'a tebrik telgrafı gönderdi.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 20:53
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