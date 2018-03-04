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Fener Kadıköy'de ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, 'yi deplasmanda 3-2 yendi.

Fener Kadıköyde ağır yaralı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında , evinde Akhisarspor'u konuk etti. Kadıköy'de ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Akhisar, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 17:45
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