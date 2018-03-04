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'de tartışmalı pozisyonlar! Gol iptal edildi

, 'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilyaspor Akhisar'a 3-2 mağlup oldu.

Kadıköyde tartışmalı pozisyonlar! Gol iptal edildi
, şampiyonluk yolunda Akhisarspor karşısında ağır yara aldı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda geri dönüşü tamamlayamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

'deki maçta Fenerbahçe'nin bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken, sarı-lacivertliler bir pozisyonda da penaltı bekledi.



PENALTI İTİRAZLARI
74. dakikada Soldado ceza sahasında 'nun müdahalesiyle yerde aldı. Fenerbahçe futbolcularının penaltı beklentisine Arda Kardeşler daha olumsuz yanıt verdi.



OFSAYT TARTIŞMASI
80. dakikada sarı-lacivertlilerin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. 'ın ceza sahasına kaldırdığı topta kafayla topu indirdi.
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  • 04 Mart 2018, Pazar 21:37
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