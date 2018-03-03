69 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla ilk maçına çıktı

Osmaniye'de, 2. Amatör Lig ekiplerinden Karaçay Gençlikspor'un 69 yaşındaki oyuncusu Şerif Kunt, takımıyla ilk maçına çıktı.

Deneyimli futbolcu, Karaçay Gençlikspor'un Cevdetiye Stadı'nda oynadığı Osmaniye İdmanyurdu maçında, ilk 11'de 9 numaralı formayla sahadaki yerini aldı.

Forvet mevkisinde görev yapan Şerif, karşılaşmanın ilk 20 dakikasında forma giydi.

Şerif Kunt'un gol atma sevinci yaşayamadığı maçı, Osmaniye İdmanyurdu 3-2 kazandı.





"TAKIMIMIZIN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Şerif Kunt, Karaçay Gençlikspor'un genç bir kadroya sahip olduğunu, burada sporculara örnek teşkil etmek istediğini belirtti.



Futbolu çok sevdiğini, yeni takımında başarılı olmak istediğini ifade eden Kunt, şöyle konuştu:

"Bu takıma transfer olmakla doğru karar verdiğimi gördüm. Futbolcu kardeşlerimin ilgisi ve memnuniyeti beni ayrıca mutlu etti. Örnek olarak, topluma güzel mesajlar verirsek ne mutlu bana. Futbolla 10 yaşında tanıştım, Trabzon'da, Zafer Spor Kulübünün 32 yıl boyunca başkanlığını, antrenörlüğünü, futbolculuğunu ve malzemeciliğini yaptım. Karaçay Gençlikspor'da ise futbolcularla hemen kaynaştım. Takımda mükemmel bir ortam var, gerçekten mutlu oldum. Hepsi heyecanlılar, bu işte hevesliler. Benim de takımdaki genç arkadaşlarımıza bir katkım olursa sevinirim. Aralarında beni gördüler, saygı gösterdiler. Burada hepsine teşekkür ediyorum. Osmaniye'de bana forma şansı verdiler. Takımımızın başarılı olacağına inanıyorum."





Karaçay Gençlikspor Antrenörü Soner Yiğit Karabay da 69 yaşındaki Şerif Kunt'un transferinin takımı olumlu etkilediğini aktararak, "Geleceğe umut olmak adına tecrübelerini bizimle paylaşacak. Biz de çok mutluyuz. Takımdaki etkisi de çok iyi. Sporcularımız da kendisini görmekten mutlu oldular. Sporcularımız, böyle bir tecrübeden istifade etmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.