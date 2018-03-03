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tarihine geçti!

'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , maçında tarihe geçti.

Gomis Galatasaray tarihine geçti!

Tecrübeli oyuncu, karşısında attığı gollerle 24 gole ulaştı ve 2000-01 sezonunda 22 gol atan Mario Jardel'i geçerek, tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

ve Jardel'in arkasından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada, 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle Tarık Hocic ise 4. sırada yer alıyor.

2011/12 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ 4 GOL
Gomis, 2011/12 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçında Lyon'un Dinamo Zagreb'i 7-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.

KARİYERİNDEKİ EN GOLCÜ SEZONU
Öte yandan Bafetimbi Gomis, kariyerindeki en golcü sezonunu da Galatasaray'da yaşamış oldu. Sarı-kırmızılılarda 26. golünü atan Gomis, 2011-12 sezonunda attığı 25 gollük sezonunu da geçmiş oldu.

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 20:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Furkan Furkan

Karabük işi bıraktı iddacılar geri kalan maçlarda hep 7 yi deneyebilir

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cevapla 03.03.2018 20:45
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