TFF’den süper hamle

Türkiye Futbol Federasyonu 7 Mart'taki yönetim kurulu toplantısını Kilis'te yapma kararı aldı. Başkan Yıldırım Demirören ve bearberindeki yönetim, 7 Mart'ta Kilis'e giderek asker ve polisle kucaklaşacak. TFF'ninKilis Valliliği'ne yapacağı ziyaretin ardından Özel Harekat Birliği'ne gidilirek asker ve polislerle birlikte öğlen yemeği yenilenecek. Daha sonra amatör kulüp yöneticileri kabul edilerek malzeme ve maddi destek yapılacak.
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