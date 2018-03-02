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’den süper hamle

Başkan ve ekibi hem toplantı yapacak hem de güvenlik güçlerimize moral ziyaretinde bulunacak

TFF’den süper hamle
Türkiye Futbol Federasyonu 7 Mart'taki yönetim kurulu toplantısını Kilis'te yapma kararı aldı. Başkan Yıldırım Demirören ve bearberindeki yönetim, 7 Mart'ta Kilis'e giderek asker ve polisle kucaklaşacak. TFF'nin Kilis Valliliği'ne yapacağı ziyaretin ardından Özel Harekat Birliği'ne gidilirek asker ve polislerle birlikte öğlen yemeği yenilenecek. Daha sonra amatör kulüp yöneticileri kabul edilerek malzeme ve maddi destek yapılacak.
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