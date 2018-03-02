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Tek yürek olmalıyız

Tecrübeli hoca önünde takıma ve taraftara güvendiğini söyleyerek, “Bu maçı kazanmak için tek yürek olmamız şart”dedi

Tek yürek olmalıyız
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "F.Bahçe maçından sonra rakibimiz bizim maça farklı bir kadroyla çıkabilir. Kolay maç olmayacak ama ben taraftarımıza ve futbolcu arkadaşlarımıza güveniyorum. Hepimizin tek yürek olması gerekir" dedi.

MAÇ MÜKEMMEL ŞEKİLDE GEÇECEK
Maçın dostça ve mükemmel şekilde geçeceğine inandığını söyleyen Çalımbay, "Şenol hocayla böyle bir maçta karşı karşıya gelmek çok güzel birşey. Konum itibariylebaktığımızda bu maçı iyi bitirmeliyiz" dedi.

TAKIM OYUNU OYNAMAMIZ ŞART
Beşiktaş'ta belli kişilere önlem alma şanslarının olmadığını ifade eden tecrübeli hoca, "Takım oyunu oynamak zorundayız. Yapacağımız şeyleri sahaya iyi bir şekilde yansıtmalıyız. En iyi sonucu almalıyız" dedi.

BURAK OLSA FARKLI OLABİLİRDİ
Burak'ın olmamasıyla ilgili konuşan Rıza Çalımbay, "O oynasaydı çok büyük şeyler farkedebilirdi. Ama yapacak birşey yok. Kim oynarsa oynasın en üst seviyede oynayacaklarına inanıyorum" ifadesini kullandı.
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