Ayar sırası Feghouli'de
Tecrübeli hoca, 3 maçtır kötü oynayan ve fazla kiloları olan Feghouli’yi son kez uyardı. Değişim olmazsa kulübe çok yakın!
AKHİSAR MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI
Kasımpaşa maçında Terim'in 59. dakikada oyundan aldığı yıldız futbolcu, 5-0 kazanılan Bursaspor maçında da bekleneni veremedi. Fakat bardağı asıl taşıran kupadaki Akhisar karşılaşması oldu.
SON BİR ŞANS DAHA VERECEK
İkinci yarıda oyuna giren Feghouli harcadığı pozisyonlar ve güçsüz görüntüsüyle Terim'i kızdırdı. Alınan bilgilere göre tecrübeli teknik adam, Karabükspor önünde de Feghouli'ye bir şans verecek.
OYUNCULARI BÖYLE KAZANIYOR!
Yıldız futbolcu yine kötü oynarsa Belhanda ve Mariano gibi yedek kalacak. Terim bu konuyla ilgili olarak, "Benim futbocuları kazanma şeklim biraz farkı olabilir" açıklamasını yapmıştı.
Etiketler: Galatasaray , Fatih Terim , Sofiane Feghouli
- 02 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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