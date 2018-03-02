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'den flaş açıklama! O isim takıma dönüyor

'de tarafından kadro dışı bırakılan ve takımda düşünülmeyen flaş bir kararla affedildi.

'de kadro dışı bırakılan 'ın affedilip kadroya geri döndüğü açıklandı. Milli futbolcu bugün takımla çalıştı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması

Teknik Direktörümüz Sayın 'ın talebi doğrultusunda, futbolcumuz Ozan Tufan'ın Profesyonel A Takımımızla yeniden çalışması konusu yönetim kurulumuzun gündemine gelmiştir. Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda Ozan Tufan A Takımımızla çalışmalara başlamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 15:10
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