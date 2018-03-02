Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın affedilip kadroya geri döndüğü açıklandı. Milli futbolcu bugün takımla çalıştı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması
Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda, futbolcumuz Ozan Tufan'ın Profesyonel A Takımımızla yeniden çalışması konusu yönetim kurulumuzun gündemine gelmiştir. Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda Ozan Tufan A Takımımızla çalışmalara başlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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