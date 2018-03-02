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Spor yazarları - maçını yorumladı

Rıdvan Dilmen: Tarihi bir derbiydi

Gergin bir pazarı geçmiştik. 1-0'dan dönüp, 3-1'i elde edip, "Ligde ben de varım" diyen moralli ile sonuçtan çok oyundan demoralize olmuş F.Bahçe rotasyonla sahaya çıktı. Sahada iki hocanın da istemediği gergin bir ortam vardı. Özellikle 'ın istemediği 102.5 dakiklık, yorucu bir maç oynandı.
Tarihe geçecek maçlardan biri oldu. Aslında sakin başladı oyun... Sanki 3 gol yiyen, kötü oynayan F.Bahçe yoktu sahada. Uzun zamandır oynamayan de olmak üzere güvenli başladılar. Kaleci dahil 4 savunma da rotasyonluydu.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 10:49
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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adil adil

Fb li oyuncular sahaya futbol için değil ki; bu her zaman böyle hela Volkan oynatmamak için çıkıyorlar. amaçları adam biçmekmidir nedir.

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evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 22:45
Olayin &#246;z&#252; Olayin özü

3-1 lik yenilgiye tahammül edemeyen Aykut Kocamanin "puslu hava ortami" yaratarak avantaj elde etme planinin ilk ayagi basarili olmustur. Takimi motive etmek icin "sertlik ve siddetten" baska secenegin kalmadigini düsünen "teknik bir adamin" spora hicbir yarari olmaz..!

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evet4
hayır0
cevapla 02.03.2018 16:25
ağası ağası

Saha daha atılması gereken 2 Fb li futbolcu vardı Mehmet Ekici ve Souza ayrıca Beşiktaşın verilmeyen bir penaltısı var Vodafon da bunu yaptılarsa Kadıköy de kim bilir ne yapar bu Beşiktaş düşmanı hakemler.

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evet3
hayır1
cevapla 02.03.2018 12:52
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