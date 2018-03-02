Rıdvan Dilmen: Tarihi bir derbiydi

Gergin bir pazarı geçmiştik. 1-0'dan dönüp, 3-1'i elde edip, "Ligde ben de varım" diyen moralli Beşiktaş ile sonuçtan çok oyundan demoralize olmuş F.Bahçe rotasyonla sahaya çıktı. Sahada iki hocanın da istemediği gergin bir ortam vardı. Özellikle Aykut Kocaman'ın istemediği 102.5 dakiklık, yorucu bir maç oynandı.

Tarihe geçecek maçlardan biri oldu. Aslında sakin başladı oyun... Sanki 3 gol yiyen, kötü oynayan F.Bahçe yoktu sahada. Uzun zamandır oynamayan Mehmet Ekici de olmak üzere güvenli başladılar. Kaleci dahil 4 savunma da rotasyonluydu.