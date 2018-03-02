Rıdvan Dilmen: Tarihi bir derbiydi
Gergin bir pazarı geçmiştik. 1-0'dan dönüp, 3-1'i elde edip, "Ligde ben de varım" diyen moralli Beşiktaş ile sonuçtan çok oyundan demoralize olmuş F.Bahçe rotasyonla sahaya çıktı. Sahada iki hocanın da istemediği gergin bir ortam vardı. Özellikle Aykut Kocaman'ın istemediği 102.5 dakiklık, yorucu bir maç oynandı.
Tarihe geçecek maçlardan biri oldu. Aslında sakin başladı oyun... Sanki 3 gol yiyen, kötü oynayan F.Bahçe yoktu sahada. Uzun zamandır oynamayan Mehmet Ekici de olmak üzere güvenli başladılar. Kaleci dahil 4 savunma da rotasyonluydu.
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Fb li oyuncular sahaya futbol için değil ki; bu her zaman böyle hela Volkan oynatmamak için çıkıyorlar. amaçları adam biçmekmidir nedir.
3-1 lik yenilgiye tahammül edemeyen Aykut Kocamanin "puslu hava ortami" yaratarak avantaj elde etme planinin ilk ayagi basarili olmustur. Takimi motive etmek icin "sertlik ve siddetten" baska secenegin kalmadigini düsünen "teknik bir adamin" spora hicbir yarari olmaz..!
Saha daha atılması gereken 2 Fb li futbolcu vardı Mehmet Ekici ve Souza ayrıca Beşiktaşın verilmeyen bir penaltısı var Vodafon da bunu yaptılarsa Kadıköy de kim bilir ne yapar bu Beşiktaş düşmanı hakemler.
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