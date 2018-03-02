Fenerbahçe rövanşı aldı!

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Doğuş, 24. maç döneminde deplasmanda karşı karşıya geldiği Real Madrid'i 86-83 mağlup etmeyi başardı.



Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş maça etkili başlayan taraf oldu ve ilk 5 dakikayı 2-14 üstün geçti. Kalan bölümde Real Madrid, özellikle serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla etkili oldu ve ilk çeyrek 20-20 sona erdi.



Fenerbahçe, ikinci çeyreğe de etkili başladı ve 6:47 kala 27-32 üstünlüğü yakaladı. Fakat Doncic liderliğinde etkili olan Real Madrid, 2:27 kala 39-34 öne geçti. Hücum fauller nedeniyle sıkıntı yaşayan temsilcimiz karşılaşmanın ilk yarısını 45-40 geride kapattı.





Luka Doncic, Real Madrid adına ürettiği 12 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken temsilcimizin en skoreri de 9 sayıyla oynayan Luigi Datome oldu.



Üçüncü çeyreğe de etkili başlayan temsilcimiz, 5:15 kala 54-56 öne geçti. Fakat Real Madrid, geri gelip tekrar öne geçse de oyunun son bölümünde Sloukas ile etkili olan temsilcimiz, üçüncü periyodu 65-68 önde tamamladı.



Son çeyrekte temsilcimiz skor üstünlüğünü korumayı başardığı ilk 5 dakikalık bölümü 71-75 üstün geçti. Maçın son bölümleri nefes kesse de temsilcimiz karşılaşmadan 83-86'lık skorla galip ayrıldı.



Bu sonuçla temsilcimiz İstanbul'da 79-77 mağlup olduğu Real Madrid'den rövanşı almayı başardı ve 24. maçlar sonunda galibiyet sayısını 17'ye çıkardı. Real Madrid ise 14 galibiyette kaldı.