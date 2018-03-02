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: Hiç mi üzülmediniz?



ile , 'nda, Spor Toto Süper Lig'deki derbiden sadece 4 gün sonra yeniden karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2 sona erdi. Maça goller kadar olaylar ve kırmızı kartlar damga vurdu. Sabah Gazetesi'nde maçı değerlendirirken 'ye eleştiride bulundu. İşte Dilmen'in yorumları...
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  • 02 Mart 2018, Cuma 18:28
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