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Afrin mesajı sonrası 'e büyük alçaklık!

Milli futbolcumuz , Harekatı kapsamında Afrin'de şehit düşen askerlerimizin yakınlarına, Twitter üzerinden başsağlığı dileklerini ilettiği için, ırkçı Almanlar'ın ve yandaşlarının hedefi oldu.

Afrin mesajı sonrası Nuri Şahine büyük alçaklık!

'un formasını giyen 'e karşı başlatılan alçak karalama kampanyası, 'nın düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şahin "Afrin'de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun, geride kalanlara Allah dayanma gücü versin" paylaşımıyla harekatına destek oldu.

Bunu sindiremeyen teröristler ve Almanya'daki ırkçılar, Bundesliga'da başarıyla top koşturan Şahin'e hakaret dolu mesajlar yazdı.

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 11:47
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