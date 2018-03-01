İkinci raunt

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozların ı paylaşacak olan ezeli rakiplerin mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek. Derbi yine nefes kesecek. Ligdeki karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Beşiktaş kupada da kazanmak istiyor. Fener ise rövanşı alıp taraftarını güldürmeyi hedefliyor...
Türkiye 4 gün arayla ikinci kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak... Pazar günü Süper Lig'de karşı karşıya gelen ezeli rakipler bu akşam da Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. İki takım arasında Kadıköy'deki rövanş ise 17-18 veya 19 Nisan'da oynanacak.
PEPE VE TALİSCA BU KEZ SAHADA Süper Lig'de rakibini Quaresma(2) ve Vida'nın golleriyle3-1 yenerek büyük moralbulan Beşiktaş bu akşam dakazanmak istiyor... Siyah-Beyazlılar'dacezası nedeniyle lig maçındaforma giyemeyen Pepeve Talisca bu kez takımdakiyerini alacak. İki futbolcu da11'de sahayaçıkacak.
KANARYA RÖVANŞ PEŞİNDE Vodafone Park'ta 4 gün önceki derbiyi kaybederek ligde 15 maç sonra yenilen Fenerbahçe de bu akşam galibiyet hedefliyor. Sarı-Lacivertliler rövanşı alıp taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor. Zorlu maç öncesi Kanarya'da eksik bulunmuyor. Ligde cezası nedeniyle görev yapamayan Hasan Ali bu akşam ilk 11'de oynayacak.
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