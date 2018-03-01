;
Yol Durumu
  1. Şampiyonluk zamanı geldi artık
  2. Fener’de de aynı imza var

Geri çekilmek yok hücum

Oyuncularıyla toplantı yapan Kocaman, “Ligdeki derbide geriye yaslandık. Bunu yapmamalıyız” dedi. Tecrübeli hoca, "İleride baskı yapıp rakibi hataya zorlayalım. 'ı sahasına hapsedelim" diye konuştu

Geri çekilmek yok hücum
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Dün idman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yapan teknik F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, pazar gecesi oynanan derbideki hataların yapılmamasını istedi.

GERİYE YASLANMAK ÇÖZÜM DEĞİL
Futbolcularından geriye yaslanmamalarını isteyen Aykut Kocaman, şöyle konuştu: Sürekli yaslanarak kalemizi koruyamayız. Bu çözüm değil. İleride pres yapıp dengelerini bozmamız gerek.

TOP KAYIPLARINI AZALTMALIYIZ
Savunmadan çıkarken pasları mümkün olduğu kadar görerek ve bilinçli atalım. Top kaybı daha çok baskı yemek anlamına gelir. Topu ayağımızda tuttukça rakibin temposu da azalacaktır. Hareket halinde olalım.

GOL ATMADAN AVANTAJ GELMEZ
Ceza alanı çevresinde gereksiz faullerden kaçınalım. Bunu ligdeki maçta biraz fazla yaptık. Duran toptan gol yemedik ama tehlikeli anlar yaşadık. Gol için oynayacağız. Gol atmadan avantaj gelmez.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
aliriza ucar aliriza ucar

aykut kocamanin futbol felsefesine gore besiktas 9 kisi kalirsa fener yener ,aykutun capi bu gibi seyleri dusunmeye yeter baska degil,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 02:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar