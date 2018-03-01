Geri çekilmek yok hücum
Oyuncularıyla toplantı yapan Kocaman, “Ligdeki derbide geriye yaslandık. Bunu yapmamalıyız” dedi. Tecrübeli hoca, "İleride baskı yapıp rakibi hataya zorlayalım. Beşiktaş'ı sahasına hapsedelim" diye konuştu
GERİYE YASLANMAK ÇÖZÜM DEĞİL
Futbolcularından geriye yaslanmamalarını isteyen Aykut Kocaman, şöyle konuştu: Sürekli yaslanarak kalemizi koruyamayız. Bu çözüm değil. İleride pres yapıp dengelerini bozmamız gerek.
TOP KAYIPLARINI AZALTMALIYIZ
Savunmadan çıkarken pasları mümkün olduğu kadar görerek ve bilinçli atalım. Top kaybı daha çok baskı yemek anlamına gelir. Topu ayağımızda tuttukça rakibin temposu da azalacaktır. Hareket halinde olalım.
GOL ATMADAN AVANTAJ GELMEZ
Ceza alanı çevresinde gereksiz faullerden kaçınalım. Bunu ligdeki maçta biraz fazla yaptık. Duran toptan gol yemedik ama tehlikeli anlar yaşadık. Gol için oynayacağız. Gol atmadan avantaj gelmez.
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası , Beşiktaş , Aykut Kocaman , Fenerbahçe
- 01 Mart 2018, Perşembe
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aykut kocamanin futbol felsefesine gore besiktas 9 kisi kalirsa fener yener ,aykutun capi bu gibi seyleri dusunmeye yeter baska degil,
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