Fener’de de aynı imza var
1931 yılında Atatürk’ün F.Bahçe’ye gönderdiği belgedeki imzasıyla Murat Bardakçı’nın “Şaibeli” dediği imza aynı. G.Saray tarihçisi Melih Şabanoğlu, “Bu belge 1928’den beri müzede. Sahte olamaz” diye konuştu
ŞABANOĞLU NOKTAYI KOYDU
Telefonla ulaştığımız Galatasaray tarihçisi Melih Şabanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün Necmeddin Sadak'a yazdığı mektup, 1928'den beri müzede. Sahte olamaz" dedi.
YAZISINDA BELGE YAYINLADI
Bardakçı yazısında, "Ankara'dan gelen belge ile G.Saray müzesindeki mektubun görüntülerini yayınlıyorum. Müzedeki belgede Atatürk'ün imzası olmak üzere önemli sıkıntılar mevcut" ifadelerini kullanmıştı.
G.SARAY MÜZESiNDEKi iMZA
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında, G.Saray Başkanı Necmeddin Sadak'a gönderdiği cevabî mektubu...
FENER MÜZESiNDEKi iMZA
F.Bahçe Stadı'nın kulübe 10 yıl devredildiğini gösteren Atatürk imzalı belge.
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk , Murat Bardakçı , Galatasaray , Fenerbahçe
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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