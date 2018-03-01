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Fener’de de aynı imza var

1931 yılında Atatürk’ün F.Bahçe’ye gönderdiği belgedeki imzasıyla ’nın “Şaibeli” dediği imza aynı. G.Saray tarihçisi Melih Şabanoğlu, “Bu belge 1928’den beri müzede. Sahte olamaz” diye konuştu

Fener’de de aynı imza var
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'nın, "Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk imzası şaibeli" açıklamalarıyla yeni bir tartışma alev aldı. TAKVİM Gazetesi önemli bir bilgi edindi. 1931 yılında 'ün F.Bahçe'ye gönderdiği belgedeki imzasıyla Bardakçı'nın "Şaibeli" dediği imzanın aynı olduğu ortaya çıktı.

ŞABANOĞLU NOKTAYI KOYDU
Telefonla ulaştığımız tarihçisi Melih Şabanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün Necmeddin Sadak'a yazdığı mektup, 1928'den beri müzede. Sahte olamaz" dedi.

YAZISINDA BELGE YAYINLADI
Bardakçı yazısında, "Ankara'dan gelen belge ile G.Saray müzesindeki mektubun görüntülerini yayınlıyorum. Müzedeki belgede Atatürk'ün imzası olmak üzere önemli sıkıntılar mevcut" ifadelerini kullanmıştı.



G.SARAY MÜZESiNDEKi iMZA
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında, G.Saray Başkanı Necmeddin Sadak'a gönderdiği cevabî mektubu...


FENER MÜZESiNDEKi iMZA
F.Bahçe Stadı'nın kulübe 10 yıl devredildiğini gösteren Atatürk imzalı belge.
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