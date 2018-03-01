Şampiyonluk zamanı geldi artık

Fenerbahçe'nin Fransızyıldızı Valbuena, Fenerbahçe Dergisi'neözel bir röportaj verdi. Fenerbahçetaraftarının kariyerindegördüğü en iyi taraftar grubu olduğunuifade eden Valbuena, sarı-lacivertlitakımın şampiyon olabilecekgüce sahip olduğunun da altını çizdi.Fenerbahçe'nin 3 sezondur şampiyonolamadığını hatırlatan Fransızyıldız, "Artık şampiyon olmayaihtiyaç var. 4. yıldızı takabilmekde çok önemli bir hedef, bizimiçin. Hem Türkiye Kupası hemde Lig olmak üzere iki farklı hedefimizvar" dedi.
ZİDANE'A HAYRAN Valbuena, altyapıda oynadığı dönemlerde Zidane ve Dugary'ye hayran olduğunu, Wiltord'un da tsakip ettiği bir isim olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.