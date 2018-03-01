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Şampiyonluk zamanı geldi artık

Kulüp dergisine konuşan Valbuena, “ ligde 3 yıldır şampiyonluk yaşamadı. Hepimiz zamanının geldiğini düşünüyoruz” dedi

Şampiyonluk zamanı geldi artık
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Fenerbahçe Dergisi'ne özel bir röportaj verdi. Fenerbahçe taraftarının kariyerinde gördüğü en iyi taraftar grubu olduğunu ifade eden Valbuena, sarı-lacivertli takımın şampiyon olabilecek güce sahip olduğunun da altını çizdi. Fenerbahçe'nin 3 sezondur şampiyon olamadığını hatırlatan Fransız yıldız, "Artık şampiyon olmaya ihtiyaç var. 4. yıldızı takabilmek de çok önemli bir hedef, bizim için. Hem Türkiye Kupası hem de Lig olmak üzere iki farklı hedefimiz var" dedi.

ZİDANE'A HAYRAN
Valbuena, altyapıda oynadığı dönemlerde Zidane ve Dugary'ye hayran olduğunu, Wiltord'un da tsakip ettiği bir isim olduğunu söyledi.
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