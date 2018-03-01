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Bu ne tesadüf!

’nin yıldız futbolcusu , kız kardeşinin ne yakın bir zamanda sakatlandı. Bu tesadüf akılları karıştırdı

Bu ne tesadüf!
Fransız ekibi PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, geçtiğimiz pazar gecesi Marsilya'yı 3-0 yendikleri maçta bileğini kötü burkmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, ayak tarak kemiklerinde zedelenme olan Brezilyalı futbolcunun bir süre dinleneceği ifade edildi.

BARÇA'DA DA AYNISI...
Ancak ortada ilginç bir durumun olduğu ortaya çıktı. Neymar'ın son 4 sezondur kız kardeşi Rafaella Santos'un olan 11 Mart tarihine yakın bir zamanda yine sahada olamayacak olması, kafalarda soru işareti uyandırdı. Neymar, Barcelona'da 2014- 15 ve 2015-16 sezonlarında cezası, geçen sezon da sakatlığı sebebiyle kardeşinin doğum gününü kaçırmamıştı! Brezilyalı yıldız Neymar'ın o tarihe kadar iyileşip iyleşmeyeceği ise merak konusu.
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