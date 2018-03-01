Bu ne tesadüf!

Fransız ekibi PSG'nin Brezilyalıyıldızı Neymar, geçtiğimiz pazar gecesiMarsilya'yı 3-0 yendikleri maçta bileğinikötü burkmuştu. Kulüpten yapılanaçıklamada, ayak tarak kemiklerindezedelenme olan Brezilyalı futbolcununbir süre dinleneceği ifade edildi.
BARÇA'DA DA AYNISI... Ancak ortada ilginç bir durumun olduğu ortaya çıktı. Neymar'ın son 4 sezondur kız kardeşi Rafaella Santos'undoğum günü olan 11 Mart tarihine yakın bir zamanda yine sahada olamayacak olması, kafalarda soru işareti uyandırdı. Neymar, Barcelona'da2014- 15 ve 2015-16 sezonlarında cezası, geçen sezon da sakatlığı sebebiyle kardeşinin doğum gününü kaçırmamıştı! Brezilyalı yıldız Neymar'ın o tarihe kadar iyileşip iyleşmeyeceği ise merak konusu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.