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Müzesi'nde de yer aldı

1 Mart'ta açılacak olan Müzesi'nde, 2000 yılında kazanılan Kupası da sergilenecek. Kupayı kazanan kadronun yazılı olduğu listede 'ün de adı yer alıyor.

Galatasaray Müzesinde Hakan Şükür de yer aldı

Müzesi, 3 yıl süren çalışmaların ardından tamamlandı.

Stadı içindeki müzede kulübün kuruluşundan Çanakkale Savaşı günlerine, Kurtuluş Savaşı'ndan Avrupa'daki sportif başarılara kadar pek çok tarihi olayın detayları da yer alıyor.

900'ü aşkın kupa, tarihi formalar, hatıra eşyaları, plaketler gibi detayların da yer aldığı müzede bir de sinema salonu bulunuyor. 1 Mart'ta resmi açılışı yapılacak olan müzenin ortasında ise sarı-kırmızılı ekibin kazandığı ve Süper Kupa var.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN DE ADI YAZILDI

Taraftarlardan önce gazetecilerin gezme imkanı bulduğu müzede ilginç bir detay gözlerden kaçmadı.

Hatırlanacağı gibi UEFA Kupası finalinin özetini yayınlayan GS TV, penaltı atışları sırasında 'cü 'ün vuruşunu göstermemişti.

Galatasaray Kulübü, GS TV'deki bu tavrın aksine, yeni açılan müzede Şükür'e de yer verdi.

Öte yandan FETÖ/ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak yurt dışına kaçan Arif Erdem'in adının da listede olduğu görülüyor.

İşte o fotoğraf:

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 18:18
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