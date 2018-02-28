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'tan flaş transfer! Resmen açıkladı

Siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcu 'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı

Beşiktaştan flaş transfer! Resmen açıkladı

Kulübü, kiralık olarak kadrolarında bulunan Hollandalı futbolcu 'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır." denildi.

Lens, bu sezon siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gol kaydetti.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 17:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Kamil Kamil

BJK taraftarı olarak kulübün var olması ve kendi kaynakları ile çoktan kar etmesi makulden 2 milyar borca sokulması nedeniyle acilen millet olarak milli servet olarak sahip çıkılması gerektiğine inanmalıyız sorgulamalıyız bunu nasıl yapabiliriz onun üzerine halkımıza destek verilmeli adam top oynamadan sözleşme tamamlıyor kanımıza dokunuyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.02.2018 21:01
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