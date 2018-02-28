Beşiktaş Kulübü, kiralık olarak kadrolarında bulunan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır." denildi.

Lens, bu sezon siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gol kaydetti.