Beşiktaş Kulübü, kiralık olarak kadrolarında bulunan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır." denildi.
Lens, bu sezon siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gol kaydetti.
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BJK taraftarı olarak kulübün var olması ve kendi kaynakları ile çoktan kar etmesi makulden 2 milyar borca sokulması nedeniyle acilen millet olarak milli servet olarak sahip çıkılması gerektiğine inanmalıyız sorgulamalıyız bunu nasıl yapabiliriz onun üzerine halkımıza destek verilmeli adam top oynamadan sözleşme tamamlıyor kanımıza dokunuyor
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