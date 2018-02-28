Beşiktaş o şarkıyı çalan anonsçuyu işten çıkardı

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, TRT Spor'da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Albayrak, Fenerbahçe karşısında 3-1 kazanılan lig mücadelesi sonrası 'mini mini bir kuş' şarkısını çalan anonsçunun işten çıkarıldığını açıkladı. Derbi mücadelesi sonrası statta çalınan şarkı ile ilgili konuşan Albayrak, "İcra kurulu toplantısında konuştuk. 'Mini mini bir kuş' göndermesinden haberimiz yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık. Başkanımız da anormal sinirlendi" dedi.



ROTASYONLAR OLACAK

Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçına dair kadronun değişip değişmeyeceği sorulurken, "Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in bazı oyuncuları rotasyona alacağına inanıyorum. Bayern maçında o skoru beklemiyorduk. Yenilebilirsiniz ama o kırmızı kart bizi geriye düşürdü. Fenerbahçe maçına elele vererek Ümraniye'de kamp kurduk. Biz bir aileyiz ve üzerime düşen görevler var, motive ettik, rahatlattık sonra da iyi bir skorla Fenerbahçe'yi yendik" dedi.



HAKEMLERİN DURUMU

Hakemlerden Beşiktaş'ın şikayetçi olup olmadığı üzerine, "Hakemlerden artık herkes... (şikayetçi). Biz hep şunu söylüyoruz, biz kendi kurumumuzu temsil ederken milli takımı da temsil ediyoruz. Futbolun marka değerini yukarı çıkaracak söylemlerde bulunmalıyız. Adalet dağıtırken hata olabilir ancak ofsayt pozisyonu amatör kümelerde bile yapılmayacak hatalar oluyor. (Fenerbahçe maçındaki) Hakemlerimiz, yardımcı hakemler de orta hakeme destek vermeli. Aykut hocaya teşekkür ederim, maç sonunda 'keşke hoca ofsaytı görseydi' dedi, müthiş bir şey bu. Rakip antrenör ama ne kadar güzel. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz, hak etmediğimiz bir şeyi almayalım" sözlerini kullandı



"HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ ÇALSIN, YETER"

Fenerbahçe maçının hakeminden şüpheleri olup olmadığına dair, "Fırat Aydınus ile ilgili bir endişemiz yok. Bu ülkenin hakemleri ve sahip çıkmamız lazım. Tek beklentimiz eşit mesafede olsunlar ve gördüklerini çalsınlar, kurallar olsun yeter" açıklamasını yaptı



"HAKKIMIZIN YENDİĞİ MAÇLARI SAYSAM..."

Mahmut Uslu'nun, "Hakemler Beşiktaş'ı kolluyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kesinlikle hakemler belirlemiyor. Siz belirliyorsunuz. Hakkımızın yendiği hataları saysam klasörler dolar burada. Say say bitmez. Maç öncesi hakemi baskı altına alıyor diyecekleri söylersem... Biz iyi tarafta olmak istiyoruz. Beşiktaş iki sene üst üste şampiyon olduğunda hatalara uğradığımızı gördük" dedi.



"O ANONSU YAPAN KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERDİK"

Fenerbahçe'de Bayern müziğinin çalınması üzerine, "Türkiye'de korktuğum şeyler oluyor, kutuplaşmalar geliyor. Bizim stadımızda olan "Mini mini bir kuş" şarkısından bizim haberimiz yok. Kimsenin haberi yok. Anons yapan arkadaşımız kendi insiyatifiyle yapmış ve işine son verdik. Başkanımız anormal sinirlendi" şeklinde konuştu



"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. İki senedir şampiyon olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Sezon sonuna kadar bu çekişme gidecek ve puanlar daha aşağıda olacak. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" sözlerine yer veren Metin Albayrak, "Önceliğiniz lig mi kupa mı?" sorusuna ise, "İkisini de alacağız. Bizim için öncelik yok" sözüyle karşılık verdi.



"ŞENOL HOCA İLE PROBLEM YOK"

Şenol Güneş'in ayrılacağı iddialarından rahatsız olduklarını belirten Metin Albayrak, "Şenol Güneş ile hiçbir sorunumuz yok, zaten abi deriz. Aile dostumuz. Babam da her hafta arar. Şenol Hoca bizim gerçekten büyüğümüz, profesyonel çalışanımız ama dostumuz. Tahmin ediyorum bizi içeriden yıkmak için bilinçli yapılan şeyler. Sözleşmemiz de var ve bilmiyormuş gibi çıkarıyorlar, sezon sonu yollayıp başkasını alacağımızı söylüyorlar. Şampiyon olamasak bile Şenol Hoca kalacak" açıklamasında bulundu