Galatasaray Marçal ile görüşüyor

Yeni sezon için arayışlara başlayan G.Saray yönetimi savunmaya takviye yapmak için ilk adayını belirlediDefans hattını Brezilyalılardan oluşturan Galatasaray yeni sezon için Olympique Lyon'da forma giyen Marçal ile görüşmelere başladı. Sarı kırmızı ekibin görüşmelerde büyük mesafe katettiği öğrenildi.
SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR 2015/16 sezonunda Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı Marçal, 4.5 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Olympique Lyon'a transfer olmuştu. Bu sezon Lyon formasıyla 24 maça çıkan Marçal, gol atma başarısı gözteremezken 3 asistlik performans sergiledi.
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