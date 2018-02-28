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F.Bahçe'de tek gündem

'de oynadığı mücadelede 'a 3-1'lik skorla kaybeden 'de gözler kupada oynanacak maça çevrildi.

MORALLER HALA BOZUK
li futbolcular, karşısında aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin şokunu hala üzerlerinden atabilmiş değiller. 'ın tüm çabalarına rağmen moraller hala bozuk.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 11:00
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