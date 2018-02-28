MORALLER HALA BOZUK
Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin şokunu hala üzerlerinden atabilmiş değiller. Aykut Kocaman'ın tüm çabalarına rağmen moraller hala bozuk.
F.Bahçe'de tek gündem Beşiktaş
Süper Lig'de oynadığı mücadelede Beşiktaş'a 3-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe'de gözler kupada oynanacak maça çevrildi.
MORALLER HALA BOZUK
Etiketler: süper lig , Aykut Kocaman , Volkan Demirel , mehmet topal , Fenerbahçe , Beşiktaş
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