Sarı-Kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Ahmet Çalık'ın fazla kiloları maç sonu büyük tartışma yarattı.
Galatasaray'ı karıştıran fotoğraf
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında TM Akhisarspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray'da ilk golü atan Ahmet Çalık'ın kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler: Ahmet Çalık , Jason Denayer , Galatasaray
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