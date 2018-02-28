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'ı karıştıran fotoğraf

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında TM Akhisarspor'u 2-1 ile geçen 'da ilk golü atan 'ın kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.

Sarı-Kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden 'ın fazla kiloları maç sonu büyük tartışma yarattı.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 11:27
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