Beşiktaş o çalışanını kovdu!

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Albayrak, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından statta "Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik ötsün diye" çocuk şarkısını çalan kişinin görevine son verildiğini açıkladı.

İşte Metin Albayrak'ın sözleri...

ROTASYONLAR OLACAK

Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçına dair kadronun değişip değişmeyeceği sorulurken, "Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in bazı oyuncuları rotasyona alacağına inanıyorum. Bayern maçında o skoru beklemiyorduk. Yenilebilirsiniz ama o kırmızı kart bizi geriye düşürdü. Fenerbahçe maçına elele vererek Ümraniye'de kamp kurduk. Biz bir aileyiz ve üzerime düşen görevler var, motive ettik, rahatlattık sonra da iyi bir skorla Fenerbahçe'yi yendik" dedi.