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'nin yıldızına derbi öncesi şok ceza!

F.Bahçenin yıldızına derbi öncesi şok ceza!

PFDK, li Fernandao'ya 2 maç men cezası verdi!

Fernandao, 'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde ve ligde oynanacak Akhisar maçında forma giyemeyecek.

TFF'nin resmi sitesinden de konuyla ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:

'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 16:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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çok vermişiniz la 1 maç yeterdi. 50 kuruşta para cezası işlem tamamdı

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cevapla 28.02.2018 16:12
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