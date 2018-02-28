PFDK, Fenerbahçeli Fernandao'ya 2 maç men cezası verdi!
Fernandao, Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde ve ligde oynanacak Akhisar maçında forma giyemeyecek.
TFF'nin resmi sitesinden de konuyla ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Karar verilmiştir.
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çok vermişiniz la 1 maç yeterdi. 50 kuruşta para cezası işlem tamamdı
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