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için İngilizler devrede

Aslan’ın Inter’den kiraladığı Japon sol bek için ’dan flaş bir iddia geldi. Watford ve West Ham’ın Nagatomo’nun bonservisi için masaya oturduğu belirtildi

Yugo Nagatomo için İngilizler devrede
G.Saray'ın devre arası döneminde Inter'den kiraladığı 31 yaşındaki Japon sol bek Yuto Nagatomo için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. İtalya basınına göre İngiltere Premier Ligi takımları Watford ve , yeni sezonda Nagatomo'nun bonservisini almak için Inter ile şimdiden masaya oturdu.

ADA YOLCUSU
G.Saray devre arasında kiraladığı Nagatomo'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu eklememişti. Yıldız oyuncu için anlaşma sağlanırsa yeni sezonda İngiltere'ye gidecek.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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bir vatandas bir vatandas

gule gule gitsiin 31 yasinda adam bu seneden sonra eskiis kadar basarili olamaz neticede yas 32 olacak az degil umarim junetusdan sol bekimiz Asamoah geliiirse birde yerli genc bir adam alt yapidan da olabilir yeterli derim

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cevapla 27.02.2018 03:57
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