Yugo Nagatomo için İngilizler devrede

G.Saray'ın devre arası transfer döneminde Inter'den kiraladığı 31 yaşındaki Japon sol bek YutoNagatomo için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. İtalya basınına göre İngiltere Premier Ligi takımları Watford ve West Ham United, yeni sezonda Nagatomo'nun bonservisini almak için Inter ile şimdiden masaya oturdu.
ADA YOLCUSU G.Saray devre arasında kiraladığı Nagatomo'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu eklememişti. Yıldız oyuncu için anlaşma sağlanırsa yeni sezonda İngiltere'ye gidecek.
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gule gule gitsiin 31 yasinda adam bu seneden sonra eskiis kadar basarili olamaz neticede yas 32 olacak az degil umarim junetusdan sol bekimiz Asamoah geliiirse birde yerli genc bir adam alt yapidan da olabilir yeterli derim
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