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'da Rodrigues'in alternatifi hazır

Garry Rodrigues'in ayrılma ihtimali 'ı harekete geçirdi. Yeşil Burun Adalı futbolcu, son haflarda gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılmaya başlarken de oyuncunun alternatifini belirledi.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 10:24
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