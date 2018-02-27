Garry Rodrigues'in ayrılma ihtimali Galatasaray'ı harekete geçirdi. Yeşil Burun Adalı futbolcu, son haflarda gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılmaya başlarken Fatih Terim de oyuncunun alternatifini belirledi.
Galatasaray'da Rodrigues'in alternatifi hazır
Etiketler: Kasımpaşa , Fatih Terim , mahmud hassan trezeguet , Galatasaray
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