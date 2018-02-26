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'Gençler' Başakşehir'e dur dedi

'in 23. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in puan kaybıyla birlikte Galatasaray, 23. haftayı lider tamamladı

Gençler Başakşehire dur dedi

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Adebayor, Başakşehir'i öne geçirdi. 'nden Khalili 50. dakikada skoru eşitledi.

Bu sonuçla zirve mücadelesi veren M. Başakşehir puanını 47'ye yükselterek aynı puanlı Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer aldı.

Puanını 26'ya yükselten Gençlerbirliği ise 13. sırada kaldı.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 19:33
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