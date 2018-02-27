Kupalar müzeye sığmadı
Cimbom’un yeni müzesi 1 Mart Perşembe günü hizmete girecek. 2100 metrekare alana sahip olan bu müzeye kupaların tamamının sığmamasına çözüm aranıyor
YENİ MÜZE BASINA TANITILDI
Galatasaray Yönetimi'nin dışarda kalan 1500 kupaya yer bulmak için çözüm aradığı öğrenildi. Basına dün tanıtılan müze gezisine Galatasaray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu ve Dinç Üner de katıldı.
EFSANELERİN BALMUMU HEYKELİ
Müzede kulüp tarihinde önemli yer edinmiş isimlerden Ali Sami Yen, Gündüz Kılıç, Metin Oktay, Turgay Şeren, Derwall ve Brian Birch'in balmumu heykeller o dönemde giydiği kıyafetlerle sergilenecek.
UEFA VE SÜPER KUPA'YA ALAN
G.Saray'ın 2000'de aldığı UEFA Kupası ile R.Madrid'i yenerek kazandığı UEFA Süper Kupa'ya da müzede bir bölüm ayrıldı. G.Saray, müze ve stat turu için 50 liralık fiyatı 2 aylığına 30 liraya düşürdü.
Etiketler: turgay şeren , metin oktay , Süper Kupa , UEFA , Galatasaray , Ali Sami Yen
- 27 Şubat 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
kolayı var kayserısporun müzesi boş iki kulubünde renkleri sarı kırmızı
DEMEKKİ EZBERE YAPILMIŞ,PLAN PROĞRAM ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMIYOR GS ....
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