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Kupalar müzeye sığmadı

Cimbom’un yeni müzesi 1 Mart Perşembe günü hizmete girecek. 2100 metrekare alana sahip olan bu müzeye kupaların tamamının sığmamasına çözüm aranıyor

Kupalar müzeye sığmadı
G.Saray'ın tarihinde önemli yer edinmiş kupalar, fotoğraflar ve kişilerin balmumu heykellerinin yer aldığı Müzesi 1 Mart Perşembe günü taraftarın hizmetine girecek. 2100 metrekare alana sahip müzede içinde çeşitli branşlardan toplam 768 kupa bulunuyor. Buna rağmen 1500 kupanın müzeye sığmadığı öğrenildi.

YENİ MÜZE BASINA TANITILDI
Galatasaray Yönetimi'nin dışarda kalan 1500 kupaya yer bulmak için çözüm aradığı öğrenildi. Basına dün tanıtılan müze gezisine Galatasaray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu ve Dinç Üner de katıldı.


EFSANELERİN BALMUMU HEYKELİ
Müzede kulüp tarihinde önemli yer edinmiş isimlerden Ali Sami Yen, Gündüz Kılıç, , , Derwall ve Brian Birch'in balmumu heykeller o dönemde giydiği kıyafetlerle sergilenecek.

UEFA VE SÜPER KUPA'YA ALAN
G.Saray'ın 2000'de aldığı UEFA Kupası ile R.Madrid'i yenerek kazandığı 'ya da müzede bir bölüm ayrıldı. G.Saray, müze ve stat turu için 50 liralık fiyatı 2 aylığına 30 liraya düşürdü.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sarıkayalı sarıkayalı

kolayı var kayserısporun müzesi boş iki kulubünde renkleri sarı kırmızı

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evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 10:41
ALP ARSLAN ALP ARSLAN

DEMEKKİ EZBERE YAPILMIŞ,PLAN PROĞRAM ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMIYOR GS ....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 10:03
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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