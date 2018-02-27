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Futbolda devrim gibi yenilik

'in 23. haftasında oynanan - derbisinin ardından eski hakem Mustafa Çulcu'dan çok çarpıcı öneri geldi.

- maçının 37. dakikasında Quaresma ile Isla'nın Fenerbahçe ceza alanı içindeki mücadelesinde topa uzanan iki ayak aynı renk krampon giydiği için kimin topa vurduğunu, kimin ayağa bastığını tespitte hakemlerin zorlandıklarını ve penaltıyı veremediklerini gördük. Eğer maçın skoru değişik olsaydı bugün 'ın hakemliği tartışılacak, MHK'nın istifasını geçtim belki de 'nin istifası bile isteniyor olacaktı!

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  • 27 Şubat 2018, Salı 12:40
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