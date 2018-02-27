Futbolda devrim gibi yenilik

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 37. dakikasında Quaresma ile Isla'nın Fenerbahçe ceza alanı içindeki mücadelesinde topa uzanan iki ayak aynı renk krampon giydiği için kimin topa vurduğunu, kimin ayağa bastığını tespitte hakemlerin zorlandıklarını ve penaltıyı veremediklerini gördük. Eğer maçın skoru değişik olsaydı bugün Cüneyt Çakır'ın hakemliği tartışılacak, MHK'nın istifasını geçtim belki de TFF'nin istifası bile isteniyor olacaktı!