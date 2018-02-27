Dünyanın sonu değil
F.Bahçe Teknik Direktörü oyuncularına, “Beşiktaş’a karşı kötü günümüzdeydik ve sonucunda da kaybettik. Sadece G.Saray maçımız kaldı. 11 maçın 6’sı da içerde. Şampiyonluk uzak değil”dedi
DERBİDE SINIFTA KALDIK
Kocaman, "Beşiktaş'a karşı sınıfta kaldık ama bardağın dolu tarafından bakarsak Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını atlattık. Önümüzde sadece G.Saray maçı var" ifadelerini kullandı.
ARTIK HATA YAPMAMALIYIZ
F.Bahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı olduğunu dile getiren Kocaman, "Kalan 11 maçın 6'sı evimizde. Galatasaray'ı da Kadıköy'de ağırlayacağız. Hata yapmazsak mutlu son yakın" dedi.
BAŞINIZI YUKARI KALDIRIN
Mental açıdan oyuncularını toparlayan Aykut Kocaman, "Moral bozmamızın bir anlamı yok. Şimdi başımızı yukarı kaldıracağız. Biz F.Bahçe'yiz. Güçlüklerin üstesinden geliriz" diye konuştu.
Etiketler: Aykut Kocaman , Fenerbahçe
- 27 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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