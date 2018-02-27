;
Yol Durumu
  1. Bir ömre Medel
  2. Tutanak!

Dünyanın sonu değil

F.Bahçe Teknik Direktörü oyuncularına, “Beşiktaş’a karşı kötü günümüzdeydik ve sonucunda da kaybettik. Sadece G.Saray maçımız kaldı. 11 maçın 6’sı da içerde. Şampiyonluk uzak değil”dedi

Dünyanın sonu değil
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş yenilgisi sonrasında çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'a kaybederek önemli bir fırsatı kaçırdık. Kazansaydık şampiyonluk yolunda dev bir adım atacaktık ama olmadı. Yine de şampiyonluk için büyük şansımız var" dedi.

​DERBİDE SINIFTA KALDIK
Kocaman, "Beşiktaş'a karşı sınıfta kaldık ama bardağın dolu tarafından bakarsak Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını atlattık. Önümüzde sadece G.Saray maçı var" ifadelerini kullandı.

ARTIK HATA YAPMAMALIYIZ
F.Bahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı olduğunu dile getiren Kocaman, "Kalan 11 maçın 6'sı evimizde. Galatasaray'ı da Kadıköy'de ağırlayacağız. Hata yapmazsak mutlu son yakın" dedi.

BAŞINIZI YUKARI KALDIRIN
Mental açıdan oyuncularını toparlayan , "Moral bozmamızın bir anlamı yok. Şimdi başımızı yukarı kaldıracağız. Biz F.Bahçe'yiz. Güçlüklerin üstesinden geliriz" diye konuştu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar