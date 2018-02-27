Başakşehir'e Gençler çelmesi
Medipol Başakşehir, Başkent ekibi karşısında 28’de Adebayor ile öne geçti... Pes etmeyen G.Birliği’nde 50’de Khalili’nin frikikten attığı gol sonucu belirledi. Başakşehir zirve yolunda 2 puan kaybetti...
MANU İNANILMAZI KAÇIRDI
Maçın 28. dakikasında Başakşehir golü buldu. Emre Belözoğlu'nun ortasında Adebayor kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 42'de G.Birliği'nde Manu altı pas üzerinden yaptığı vuruşla çerçeveyi tutturamadı.
VOLKAN'DAN ÇOK BÜYÜK HATA
Gençler 50'de golü buldu. Khalili'nin yaklaşık 30 metreden sert şutu Volkan Babacan'ın kolunun altından geçerek ağlarla buluştu: 1-1. 79'da Adebayor'un ceza sahası içinden yaptığı vuruş direğinden dibinden dışarı çıktı.
GENÇLER 10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Emre'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Adebayor kafayla İrfan Can'a indirdi. Genç futbolcu kaleci Hopf'u geçemedi. G.Birliği, Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
Etiketler: Başakşehir , süper lig , Gençlerbirliği
- 27 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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