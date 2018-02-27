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ağır yaralı

A Milli Takımımız, Elemeleri’nde ’ya deplasmanda 9 sayı farklı mağlup oldu... , grubundaki 4. maçında 2. yenilgisini aldı

12 dev adam ağır yaralı
A Milli Erkek Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Letonya'ya 79-70 mağlup oldu. İlk çeyreği 21-14 üstün tamamlayan 12 Dev Adam, farkın erimesine engel olamasa da devreye 36-32 üstün girdi. 32. dakikada skoru 61-54'e taşıdı. Ay-Yıldızlı basketbolcular savunma sertliğini bir türlü oturtamayınca Letonya sahadan 9 sayı farkla üstün ayrıldı.

SARICA: SONUNU GETİREMEDİK
A 'ın koçu , Letonya maçının ilk yarısında iyi bir basketbol oynadıklarını ancak ikinci yarıda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.
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