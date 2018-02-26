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'de flaş ayrılık

teknik direktörü ile yollarını ayırdı.

Süper Ligde flaş ayrılık

Spor Toto ekibi Aytemiz 'da flaş ayrılık: Teknik direktör 'la yollar ayrıldı. Susic'in ardından 18. hafta göreve getirilen Karaman, Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet almıştı. Alanyaspor'un Karaman'ın yerine teknik direktör 'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 12:19
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