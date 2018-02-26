Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi ekip milli futbolcu Cengiz Ünder'in uzaktan şutuyla karşılaşmaya istekli başladı. Milan ise ilk yarının son saniyesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile gole yaklaştı ancak Roma file bekçisi Alisson zamanında kalesinden çıkıp topu kontrol etti ve soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Milan, 48. dakikada Patrick Cutrone'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 74. dakikada Davide Calabria'nın attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Roma'da son haftalarda üstün performans ortaya koyan Cengiz Ünder bileğinden sakatlandı ve 73 dakika oyundan çıktı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Milan puanını 44'e çıkarırken, Roma 50 puanda kaldı.