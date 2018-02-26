Hey Musk! Roketi gördün mü?
Göztepe’den Tesla’nın kurucusu Elon Musk’a “Demba Ba’nın roketini gördün mü?” mesajı atıldı...
DEMBA BA MÜTHİŞ VURDU
İlk yarının 35. dakikasında Göztepe öne geçti. Demba Ba, ceza alanı dışı sol çapraz pozisyondan yaptığı sert vuruşta topu ağlara yolladı: 1-0. Bu gol karşılaşmanın da sonucunu belirledi.
GÖZ-GÖZ'DEN MUSK'A MESAJ
Demba Ba'nın füzesi sonrası Göztepe kulübü geçtiğimiz günlerde uzaya elektrikli araba gönderen Tesla'nın kuruvusu Elon Musk'a, "Hey Elon! Demba Ba'nın roketini gördün mü?" mesajını attı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
Demba Ba'nın Sivas'a ceza sahası dışından attığı mükemmel gol sosyal medyada dünün en çok konuşulan olaylarından oldu.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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