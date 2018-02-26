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Hey Musk! Roketi gördün mü?

’den ’nın kurucusu ’a “’nın roketini gördün mü?” mesajı atıldı...

Hey Musk! Roketi gördün mü?
Göztepe'nin galibiyet hasreti Dem ba Ba ile bitti. Son 6 maçtır kazanamayan İzmir ekibi, evinde ağırladığı Sivasspor'u 1-0 yendi. Sarı-Kırmızılı takımı rakibi önünde galibiyete getiren golü kaydetti.

​DEMBA BA MÜTHİŞ VURDU
İlk yarının 35. dakikasında Göztepe öne geçti. Demba Ba, ceza alanı dışı sol çapraz pozisyondan yaptığı sert vuruşta topu ağlara yolladı: 1-0. Bu gol karşılaşmanın da sonucunu belirledi.

GÖZ-GÖZ'DEN MUSK'A MESAJ
Demba Ba'nın füzesi sonrası kulübü geçtiğimiz günlerde uzaya elektrikli araba gönderen 'nın kuruvusu 'a, "Hey Elon! Demba Ba'nın roketini gördün mü?" mesajını attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
Demba Ba'nın Sivas'a ceza sahası dışından attığı mükemmel gol sosyal medyada dünün en çok konuşulan olaylarından oldu.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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